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В Минэкономики прогнозируют замедление темпов роста зарплат

Новости » Экономика     17.02.2020 - 15:13
В Минэкономики прогнозируют замедление темпов роста зарплат
Фото: Сергей Николайчук (РБК-Украина)

Темпы будут менее высокими, чем в последние годы

Рост реальной зарплаты в Украине в 2020 году составит около 8-9%. Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук во время презентации правительственной "Экономической стратегии: рост через инвестиции", передает корреспондент РБК-Украина.

Николайчук напомнил, что показатель изменения заработной платы в реальном выражении уже учитывает инфляцию.

"В 2019 темпы роста реальной заработной платы были 9,8%. Рост где-то примерно в 8-9% мы видим и на этот год", - сказал Николайчук.

Напомним, в макропрогнозе Министерства экономики, утвержденном правительством 23 октября 2019 года, говорилось, что темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) составят до 10,1% в 2020 году, 7,5% в 2021 году и 7,2% в 2022 году.

Как сообщало РБК-Украина, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2024 году должна вырасти до 75,4 лет в сравнении с 71,76 лет в 2018 году.

Напомним, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому уровень безработицы по методологии Международной организации труда упадет в Украине с 7,6% в 2020 году до 5,2% в 2024 году, а уровень занятости увеличится с 68,2% до 71,4%.

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