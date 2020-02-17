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В Минэкономики хотят увеличить занятость за счет либерализации рынка труда

Новости » Экономика     17.02.2020 - 13:54
В Минэкономики хотят увеличить занятость за счет либерализации рынка труда
Фото: трудовая книжка (РБК-Украина)

Через пять лет украинцы будут работать больше

За пять следующих лет в Украине будет создано 1 млн новых рабочих мест. Такие показатели содержит правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", презентованная сегодня Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в документе, изменения трудового законодательства имеют целью "обеспечить гибкость легального трудоустройства при сохранении адекватных гарантий работников".

В Минэкономики ожидают, что уровень безработицы по методологии Международной организации труда упадет в Украине с 7,6% в 2020 году до 5,2% в 2024 году, а уровень занятости увеличится с 68,2% до 71,4%.

В Минэкономики хотят увеличить занятость за счет либерализации рынка труда

Как сообщало РБК-Украина, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2024 году должна вырасти до 75,4 лет в сравнении с 71,76 лет в 2018 году.

Отметим, по данным НБУ, в течение 2019 года снижалась заинтересованность украинцев в работе за рубежом за исключением поиска работы в Германии. В то же время, отставание Украины по уровню средних зарплат от соседних стран остается огромным. В третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро. В то же время среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша - 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации - 636 евро (в 1,7 раза).

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