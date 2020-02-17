В Минэкономики планируют увеличить продолжительность жизни украинцев

Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Через 5 лет средняя продолжительность жизни должна вырасти до 75,4 лет

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2024 году должна вырасти до 75,4 лет. Такие показатели содержит правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", представленная сегодня Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По данным министерства, в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составила 71,76 лет.

Как отметил руководитель ведомства Тимофей Милованов, именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии.

"Мы говорим об инвестициях как в основные средства и технологии, так и в человеческий капитал. К 2024 Украина должна перейти в топовую группу индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни - вырасти до 75 лет", - цитирует Милованова пресс-служба министерства.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

По данным Госстата. численность наличного населения Украины на протяжении января-ноября 2019 года уменьшилась на 230,5 тысяч человек. По данным Госстата, остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 54 рожденных.