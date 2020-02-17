У Мінекономіки прогнозують уповільнення темпів зростання зарплат

Фото: Сергій Ніколайчук (РБК-Украина)

Темпи будуть менш високими, ніж в останні роки

Зростання реальної зарплати в Україні у 2020 році складе близько 8-9%. Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук під час презентації урядової "Економічної стратегії: зростання через інвестиції", передає кореспондент РБК-Україна.

Ніколайчук нагадав, що показник зміни заробітної плати в реальному вираженні вже враховує інфляцію.

"У 2019 темпи зростання реальної заробітної плати були 9,8%. Зростання десь приблизно у 8-9% ми бачимо і на цей рік", - сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, у макропрогнозі Міністерства економіки, затвердженому урядом 23 жовтня 2019 року, йшлося, що темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) складуть до 10,1% у 2020 році, 7,5% у 2021 році та 7,2% у 2022 році.

Як повідомляло РБК-Україна, урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції" містить план, згідно з яким середня очікувана тривалість життя в Україні у 2024 році має зрости до 75,4 років у порівнянні з 71,76 років у 2018 році.

Нагадаємо, урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції" містить план, згідно з яким рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці впаде в Україні з 7,6% у 2020 році до 5,2% у 2024 році, а рівень зайнятості збільшиться з 68,2% до 71,4%.