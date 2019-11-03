Минэкономики получило в управление почти 500 агропредприятий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины получило в управление 493 государственных агропредприятий. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Тимофей Милованов.

По его данным, в управление министерства передали государственные предприятия "Укрспирт", "Аграрный фонд", "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины", "Артемсоль", и "Коневодство Украины".

"Укрспирт, еще один Укрспирт (так их два), Аграрный Фонд, Государственная Продовольственная Зерновая Корпорация Украины, Артемсоль, и Коневодство Украины. Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты принятия в министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", - написал он.

Напомним, в конце октября 2019 года Кабинет министров Украины назначил Сергея Блескуна новым исполняющим обязанности председателя "Укрспирту".

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приватизации нескольких предприятий Государственного управления делами. В этот перечень вошли гостиница "Днепр", Государственное предприятие "Чайка", ГП "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети".