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Зеленский передал на приватизацию предприятия Госуправделами

Новости » Политика    28.10.2019 - 11:20
Зеленский передал на приватизацию предприятия Госуправделами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На приватизацию передают все коммерческие предприятия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приватизации нескольких предприятий Государственного управления делами. Об этом на брифинге сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Зеленский сегодня подписал указ, которым первые коммерческие предприятия в управлении Госуправделами передаются Фонду государственного имущества на дальнейшую приватизацию.

"Мы провели инвентаризацию всех предприятий Госуправления делами, выбрали первые 5, которые полностью готовы, включая знаменитый отель "Днипро" и аграрное предприятие, которое было в управлении Госуправделами. Мы их передаем в Фонд госимущества. Все коммерческие предприятия, которые находятся в Госуправделами, уже передаются Фонду госимущества на приватизацию, или будут переданы в течение следующих трех месяцев", - отметила Ковалив.

Она также уточнила, что в этот перечень вошли отель "Днипро", Государственное предприятие "Чайка", ГП "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты". В частности, правительство не исключает продажу до 30% акций.

Отметим, ранее также вступил в силу закон, который отменяет перечень запрещенных к приватизации объектов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийприватизацияФонд госимущества
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