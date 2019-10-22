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Минэкономики незначительно повысит прогноз роста ВВП Украины

Новости » Экономика    22.10.2019 - 10:32
Минэкономики незначительно повысит прогноз роста ВВП Украины
Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Вместо роста на 3,3% экономика Украины вырастет до 3,7%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в ближайшее время подаст на утверждение Кабинета министров обновленный макропрогноз на 2020 год. Об этом на брифинге сказал министр Тимофей Милованов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, прогноз роста экономики Украины на 2020 год будет повышен до 3,7%.

Милованов напомнил, что в начале октября Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,7%. Министр выразил уверенность, что Международный валютный фонд также обновит свой прогноз по росту экономики Украины и повысит его примерно до этого же уровня.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в макропрогнозе будут учтены два сценария. В консервативном варианте рост экономики составит 3,7%, в оптимистичном - 4,8%. Разница в реализации этих сценариев базируется на объеме привлеченных в будущем году инвестиций.

Отметим, сейчас в проекте государственного бюджета на 2020 год заложен прогноз рост ВВП Украины на 3,3%.

Напомним, 16 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Министерство экономики завершает просмотр макроэкономического прогноза на следующий год. По его словам прогноз будет готов к концу месяца.

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