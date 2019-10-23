Кабмин назначил нового руководителя в "Укрспирт"

Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Сергея Блескуна назначили исполняющим обязанности руководителя "Укрспирта"

Кабинет министров Украины назначил Сергея Блескуна новым исполняющим обязанности главы "Укрспирта". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.

По словам Милованова, Юрий Лучечко, который до этого занимал должность и.о. директора компании, прекратил свои полномочия.

"Действующий исполняющий обязанности прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности. Будет открыто конкурс", - написал Милованов.

Напомним, в 2014 году руководитель "Укрспирта" Михаил Лабутин был объявлен в розыск по подозрению в растрате 172,5 млн гривен средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. В январе 2015 года Лабутин был объявлен в розыск Интерполом. В 2018 году его задержали в Румынии.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, преступная организация, в состав которой входил Лабутин, планировала также террористические атаки на госучреждения.

Также РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде предлагают установить мораторий на взыскание долгов с ГП "Укрспирт". 22 октября в Раде был зарегистрированный соответствующий законопроект №9222.