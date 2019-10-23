ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин назначил нового руководителя в "Укрспирт"

Новости » Общество    23.10.2019 - 18:52
Кабмин назначил нового руководителя в "Укрспирт"
Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Сергея Блескуна назначили исполняющим обязанности руководителя "Укрспирта"

Кабинет министров Украины назначил Сергея Блескуна новым исполняющим обязанности главы "Укрспирта". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.

По словам Милованова, Юрий Лучечко, который до этого занимал должность и.о. директора компании, прекратил свои полномочия.

"Действующий исполняющий обязанности прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности. Будет открыто конкурс", - написал Милованов.

Напомним, в 2014 году руководитель "Укрспирта" Михаил Лабутин был объявлен в розыск по подозрению в растрате 172,5 млн гривен средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. В январе 2015 года Лабутин был объявлен в розыск Интерполом. В 2018 году его задержали в Румынии.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, преступная организация, в состав которой входил Лабутин, планировала также террористические атаки на госучреждения.

Также РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде предлагают установить мораторий на взыскание долгов с ГП "Укрспирт". 22 октября в Раде был зарегистрированный соответствующий законопроект №9222.

Смелянского назначили руководителем "Укрпочты" Минздрав определил победителей на должности руководителей экспертных групп и экспертов
Новости Украины Укрспиртруководитель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь