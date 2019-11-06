В Минэкономики анонсировали рост средней зарплаты на 2000 гривен ежегодно

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На такой рост зарплаты рассчитывают в 2020-2022 годах

В новом макроэкономическом прогнозе Министерства экономики предусмотрен рост средней зарплаты в Украине на около 2000 гривен ежегодно в 2020-2022 годах. Об этом в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

В Минэкономики рассчитывают, что среднняя зарплата в 2020 году вырастет до 12497 гривен, что на 1810 гривен больше, чем в сентябре 2019 года.

В 2021 году, согласно прогнозу, средняя зарплата вырастет еще на 1690 гривен и составит 14187 гривен.

В 2022 году средняя зарплата составит 16047 гривен, что на 1860 гривен больше, чем годом ранее.

Напомним, в августа зарплаты украинцев резко упали. Средняя зарплата тогда составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн).

Также сообщалось, что Зарплаты всех работников сферы образования в 2020 году вырастут на 9%. Молодые учителя со стажем до 10 лет получат разовую выплату. Стоит отметить, что молодой учитель в настоящее время зарабатывает примерно 5410 гривен в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8182 гривны.

Ранее РБК-Украина писало, что уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%).