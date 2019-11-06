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У Мінекономіки анонсували зростання середньої зарплати на 2000 тис. гривень щорічно

Новини » Економіка     06.11.2019 - 10:59
У Мінекономіки анонсували зростання середньої зарплати на 2000 тис. гривень щорічно
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На таке зростання зарплати розраховують у 2020-2022 роках

У новому макроекономічному прогнозі Міністерства економіки передбачено зростання середньої зарплати в Україні близько 2000 гривень щорічно у 2020-2022 роках. Про це Facebook повідомив глава міністерства Тимофій Мілованов.

У Мінекономіки сподіваються, що среднняя зарплата в 2020 році зросте до 12497 гривень, що на 1810 гривень більше, ніж у вересні 2019 року.

У 2021 році, згідно з прогнозом, середня зарплата зросте ще на 1690 гривень і складе 14187 гривень.

У 2022 році середня зарплата складе 16047 гривень, що на 1860 гривень більше, ніж роком раніше.

У Мінекономіки анонсували зростання середньої зарплати на 2000 тис. гривень щорічно

Нагадаємо, в серпня зарплати українців різко впали. Середня зарплата тоді склала 10537 грн, що на 434 грн менше, ніж у липні (10971 грн).

Також повідомлялося, що Зарплати всіх працівників сфери освіти в 2020 році зростуть на 9%. Молоді вчителі зі стажем до 10 років отримають разову виплату. Варто відзначити, що молодий вчитель в даний час заробляє приблизно 5410 гривень в місяць, а досвідчений вчитель зі стажем 30 років - 8182 гривні.

Раніше РБК-Україна писало, що рівень тіньової економіки в Україні в 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП, трохи підвищившись порівняно з 2017 роком (46,8%).

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