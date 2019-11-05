Зарплаты учителей в 2020 году повысят на 9%

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Повышения на 20% не будет

Зарплаты всех работников сферы образования в 2020 году вырастут на 9%. Об этом свидетельствуют данные проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению, представленные сегодня правительством.

Как уточняет пресс-служба Министерства образования и науки, кроме того, молодые учителя со стажем до 10 лет получат разовую выплату.

"Молодые учителя со стажем до 10 лет, которые сегодня получают самую маленькую зарплату, в конце года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года - почти 21 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По данным министерства, сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс грн в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5 тыс. 410 грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8 тыс. 182 грн.

Напомним, министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что средства для повышения зарплат учителям можно получить за счет "оптимизации" сети школ.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 ко второму чтению расходы на образование составляют 145,1 млрд грн, что немного выше, чем к первому чтению (136,4 млрд грн).