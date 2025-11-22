Міндіча та Цукермана оголосили у розшук

Зазначається, що обидва фігуранта операції "Мідас" від НАБУ та САП знаходяться у категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування.

Також відомо, що згідно з базою даних МВС Міндіч та Цукерман зникли 20 листопада цього року.

Яка була роль Міндіча та Цукермана у корупційних схемах

Тимур Міндіч на опублікованих раніше аудіозаписах керує фінансовими операціями, обговорює оформлення довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо заходів безпеки і демонструє обізнаність про увагу НАБУ.

Олександр Цукерман – 61-річний бізнесмен. Виїхав з України кілька тижнів тому. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

Його кодове ім’я "Шугармен". На записах лютого 2025 року він обговорює передачу грошей віце-прем’єру (на той момент Олексію Чернишову).