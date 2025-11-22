Міндіча та Цукермана оголосили у розшук

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС України.
Зазначається, що обидва фігуранта операції "Мідас" від НАБУ та САП знаходяться у категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування.
Також відомо, що згідно з базою даних МВС Міндіч та Цукерман зникли 20 листопада цього року.
Тимур Міндіч на опублікованих раніше аудіозаписах керує фінансовими операціями, обговорює оформлення довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо заходів безпеки і демонструє обізнаність про увагу НАБУ.
Олександр Цукерман – 61-річний бізнесмен. Виїхав з України кілька тижнів тому. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.
Його кодове ім’я "Шугармен". На записах лютого 2025 року він обговорює передачу грошей віце-прем’єру (на той момент Олексію Чернишову).
Як відомо, бізнесмен Тімур Міндіч є одним із фігурантів гучного корупційного скандалу в "Енергоатомі". НАБУ та САП 10 листопада опублікували так звані "плівки Міндіча", які свідчать про те, що в "Енергоатомі" працювала схема відкатів - від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди.
До скандалу також виявились причетними вже екс-міністр юстиції Герман Галущенко та екс-міністр енергетики Світлана Гринчук, які подали у відставку. Також Мнідіча підозрюють у тиску на нинішнього секретаря РНБО Рустема Умерова, який займав раніше пост міністра оборони.
РБК-Україна писало, що СБУ запросило у НАБУ матеріали з ознаками держзради у справі "плівок Міндіча".