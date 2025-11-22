RU

Общество Образование Деньги Изменения

Миндича и Цукермана объявили в розыск

Фото: Тимур Миндич (открытый источник)
Автор: Константин Широкун

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД Украины.

Отмечается, что оба фигуранта операции "Мидас" от НАБУ и САП находятся в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Также известно, что согласно базе данных МВД Миндич и Цукерман исчезли 20 ноября этого года.

Какова была роль Миндича и Цукермана в коррупционных схемах

Тимур Миндич на опубликованных ранее аудиозаписях руководит финансовыми операциями, обсуждает оформление доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по мерам безопасности и демонстрирует осведомленность о внимании НАБУ.

Александр Цукерман - 61-летний бизнесмен. Выехал из Украины несколько недель назад. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Его кодовое имя "Шугармен". На записях февраля 2025 года он обсуждает передачу денег вице-премьеру (на тот момент Алексею Чернышеву).

 

Скандал в "Энергоатоме"

Как известно, бизнесмен Тимур Миндич является одним из фигурантов громкого коррупционного скандала в "Энергоатоме". НАБУ и САП 10 ноября опубликовали так называемые "пленки Миндича", которые свидетельствуют о том, что в "Энергоатоме" работала схема откатов - от фирм-подрядчиков требовали 10-15% от суммы сделки.

К скандалу также оказались причастны уже экс-министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, которые подали в отставку. Также Мнидича подозревают в давлении на нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова, который занимал ранее пост министра обороны.

РБК-Украина писало, что СБУ запросило у НАБУ материалы с признаками госизмены по делу "пленок Миндича".

НАБУ