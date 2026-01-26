Міндіча і Цукермана можуть оголосити у розшук Інтерполу

НАБУ та САП направили документи для оголошення у розшук Інтерполу бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана - фігурантів справи "Мідас" щодо корупції в енергетичному секторі.

Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повіомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"Існує прихований період, коли "червона картка" вже фактично діє, але публічної інформації про це ще немає", - пояснив Клименко.

Водночас він уточнив, що інформації про виставлення так званої "червоної картки" наразі немає. За словами очільника САП, публікація таких даних на сайті Інтерполу не є обов’язковою.

На запитання журналістів, чи справді відповідні матеріали були передані до Інтерполу, Клименко підтвердив: "Так, направили".

Справа "Мідас"

Нагадаємо, у листопаді НАБУ та САП заявили про викриття великої корупційної схеми в енергетичному секторі. За версією слідства, до неї були причетні посадовці, які займалися системним відмиванням грошей та незаконним збагаченням.

За даними правоохоронців, організатором схеми був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського.

Ще одним фігурантом справи став 61-річний бізнесмен Олександр Цукерман, який встиг виїхати за кордон. Слідство вважає його співорганізатором корупційних схем в енергетиці разом із Міндічем, а також учасником так званого "бек-офісу" з легалізації коштів.

У матеріалах провадження Цукерман проходить під псевдонімом "Шугармен". На аудіозаписах, датованих лютим 2025 року, він нібито обговорює передачу коштів тодішньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову.

Нещодавно Центральне управління НАБУ оголосило Тимура Міндіча та Олександра Цукермана у розшук. Водночас наявність у Цукермана ізраїльського громадянства суттєво ускладнює процедуру його екстрадиції до України.

Крім того, обох фігурантів внесли до бази "Миротворець". Їх підозрюють у підриві обороноздатності та енергетичної безпеки України, а також у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.