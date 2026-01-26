Миндича и Цукермана могут объявить в розыск Интерпола
НАБУ и САП направили документы для объявления в розыск Интерпола бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана - фигурантов дела "Мидас" о коррупции в энергетическом секторе.
Об этом рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".
На вопрос журналистов, действительно ли соответствующие материалы были переданы в Интерпол, Клименко подтвердил: "Да, направили".
В то же время он уточнил, что информации о выставлении так называемой "красной карточки" пока нет. По словам главы САП, публикация таких данных на сайте Интерпола не является обязательной.
"Существует скрытый период, когда "красная карточка" уже фактически действует, но публичной информации об этом еще нет", - пояснил Клименко.
Дело "Мидас"
Напомним, в ноябре НАБУ и САП заявили о разоблачении крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, к ней были причастны должностные лица, которые занимались системным отмыванием денег и незаконным обогащением.
По данным правоохранителей, организатором схемы был бизнесмен Тимур Миндич - бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского.
Еще одним фигурантом дела стал 61-летний бизнесмен Александр Цукерман, который успел выехать за границу. Следствие считает его соорганизатором коррупционных схем в энергетике вместе с Миндичем, а также участником так называемого "бэк-офиса" по легализации средств.
В материалах производства Цукерман проходит под псевдонимом "Шугармен". На аудиозаписях, датированных февралем 2025 года, он якобы обсуждает передачу средств тогдашнему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву.
Недавно Центральное управление НАБУ объявило Тимура Миндича и Александра Цукермана в розыск. В то же время наличие у Цукермана израильского гражданства существенно усложняет процедуру его экстрадиции в Украину.
Кроме того, обоих фигурантов внесли в базу "Миротворец". Их подозревают в подрыве обороноспособности и энергетической безопасности Украины, а также в легализации средств, добытых преступным путем.