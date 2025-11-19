Міндіч створив злочинну організацію і тиснув на Умєрова: деталі підозри НАБУ

Видання, посилаючись на текст підозри, пише, що справу було відкрито 21 серпня 2025 року. Слідство встановило, що бізнесмен Міндіч за сприяння тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка контролював фінансові потоки в енергетиці.

Натомість, як йдеться в документі, Галущенко нібито отримував особисту вигоду через заступництво Міндіча перед президентом Володимиром Зеленським.

За версією слідства, для контролю над коштами, одержаними злочинним шляхом, Міндіч створив організацію та керував нею. Співорганізатором став бізнесмен Олександр Цукерман, який залучив до оборудки Лесю Устименко, Людмилу Зоріну, Ігоря Фурсенка та інших.

Також вказано, що за сприяння Галущенка до організації приєдналися колишній радник міністра енергетики Ігор Миронок та виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК Енергоатом" Дмитро Басов.

Видання, опираючись на повідомлення про підозру, також пише, що Міндіч, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зоріна, Миронюк та Басов, а також інші невстановлені учасники, з 15 січня отримували неправомірну вигоду за дії в інтересах контрагентів "Енергоатому" та легалізували ці кошти.

Зокрема, 14 травня Басов нібито отримав 53 тисяч доларів для ТОВ "Еласт Атом". А з 10 лютого по 9 травня Устименко та Фурсенко під керівництвом Цукермана і контролем Міндіча легалізували 1,227 млн доларів і 96,7 тисячі євро (загалом 55,1 млн грн) на користь тодішнього віцепрем’єра Олексія Чернишова.

З 12 лютого по 21 травня легалізовано ще 5,56 млн доларів і 450 тисяч євро (256 млн грн) від Миронюка. Загальна сума легалізованих коштів організацією Міндіча та Цукермана становить 311,2 млн грн.

Дії здійснювалися трьома шляхами: переміщення готівки, змішування та маскування коштів, а також операції з обміну валюти та придбання криптоактивів.

Слідство встановило також передачу відомостей про хід розслідування членам організації одним із керівників прокуратури.

Крім того, як йдеться з документа, Міндіч намагався добитися незаконного рішення від Умєрова щодо приймання Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контролю за якістю, та отримання внаслідок цього матеріальної вигоди.

У повідомленні про підозру йдеться, що на факти умовлянь та переконань вказують такі вирази Міндіча Т. М:

"Прошу тебя не уйди ну бронежилеты это большие деньги", "Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю", "Ну это одна твоя команды и все".

"Реши этот вопрос прошу тебя или это пи*дец какой-то будет", "Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег".

За цих же обставин Умеров Р. Е. повідомив співрозмовнику наступне:

"Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно чтобы вы сделали".

За даними слідства, станом на 20 серпня товар не був поставлений, а тому 29 серпня ДОТ інформовано ТОВ "МІЛІКОН ЮА" про розірвання договору.

Текст підозри був вручений Міндічу 10 листопада, надісланий за адресами проживання та контактні номери, і доступний захисникам.

Підозра охоплює:

створення та керівництво злочинною організацією (ч.1 ст. 255 ККУ);

"відмивання" коштів у великих розмірах (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 ККУ);

вплив на членів уряду для ухвалення незаконних рішень (ч.1 ст.344 ККУ).

НАБУ в коментарі УП зазначає, що зміст підозри може бути оголошений у відкритому судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу.

Де зараз перебуває Умєров

У соцмережах поширювали заяви, що секретар РНБО Рустем Умєров після опублікування "плівок Міндіча" детективами НАБУ нібито виїхав з України й не планує повертатися.

Центр протидії дезінформації спростував чутки, наголосивши: секретар РНБО перебуває у запланованому закордонному відрядженні.

За даними джерел РБК-Україна, його повернення очікують 20 листопада.

На сьогоднішньому відео з прибуття президента Зеленського до Туреччини видно, що Умєров зустрічав українську делегацію в турецькому аеропорту, тож зараз він знаходиться в Анкарі разом із президентом та урядовцями.