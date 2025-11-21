Міндіч намагався отримати долю в компанії-виробнику ракет "Фламінго": що відомо

Таку інформацію підтвердив на пресконференції співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За його словами, Міндіч та деякі інші особи прийшли з пропозицією стати співвласниками компанії після успішних випробувань виробів Fire Point у березні минулого року. Але грошей бізнесмен ніби-то запропонував небагато і в компанії дійшли висновку, що "його пропозиція зовсім не конкурентоспроможна".

"Один з них, хто пропонував стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці, та й залишились з ним знайомими", - заявив Штілерман.

Загалом засновники Fire Point стверджують, що у виробництво озброєнь інвестували власні 1,5 мільйона доларів.