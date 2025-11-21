Миндич пытался получить долю в компании-производителе ракет "Фламинго": что известно

Такую информацию подтвердил на пресс-конференции совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

По его словам, Миндич и некоторые другие лица пришли с предложением стать совладельцами компании после успешных испытаний изделий Fire Point в марте прошлого года. Но денег бизнесмен якобы предложил немного и в компании пришли к выводу, что "его предложение совсем не конкурентоспособно".

"Один из них, кто предлагал стать нашим совладельцем, был Миндич. Переговоры достаточно долго продолжались, он выражал живой интерес, но мы ему отказали в конце, и остались с ним знакомыми", - заявил Штилерман.

В целом основатели Fire Point утверждают, что в производство вооружений инвестировали собственные 1,5 миллиона долларов.