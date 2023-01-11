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Помічники Байдена знайшли ще одну партію секретних документів

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США, Середа 11 січня 2023 23:24
Помічники Байдена знайшли ще одну партію секретних документів Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Помічники президента США Джо Байдена виявили, як мінімум, ще одну партію секретних документів за межами вашингтонського офісу, який він використовував після того, як пішов з адміністрації Обами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

Джерело на умовах анонімності розповіло виданню, що помічники Байдена перевіряли документи за межами його колишнього офісу в Вашингтоні, щоб дізнатись чи є серед них ті, які необхідно передати в Національний архів.

"Обшук було описано як вичерпний, з ціллю отримати повний звіт про всі секретні документи, які могли бути випадково упаковані в коробки, коли Байден покинув кабінет віце-президента в січні 2017 року", - пише видання.

Білий будинок та Міністерство юстиції США поки що не коментували цю ситуацію.

Раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Після президент Сполучених Штатів Америки прокоментував інформацію про виявлені в особистому офісі секретні документи та заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що їх зміст йому невідомий.

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