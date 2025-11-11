У Мін'юсті підтвердили слідчі дії за участі Галущенка та пообіцяли сприяти розслідуванню

Що передувало

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в компанії "Енергоатом".

Слідство встановило, що діяльність підприємства фактично контролювало організоване злочинне угруповання. Його учасники вимагали від контрагентів компанії "відкати" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.

За інформацією НАБУ, зловмисники займалися легалізацією отриманих незаконним шляхом коштів через спеціальний офіс у центрі Києва. Правоохоронці з’ясували, що приміщення належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На тлі розслідування президент Володимир Зеленський наголосив, що очищення "Енергоатому" від корупції є одним із ключових пріоритетів для держави.

Сьогодні стало відомо, що наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила про зібрання спеціального засідання через корупційний скандал в енергетиці.