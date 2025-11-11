В Минюсте подтвердили следственные действия с участием Галущенко

Что предшествовало

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом".

Следствие установило, что деятельность предприятия фактически контролировала организованная преступная группировка. Ее участники требовали от контрагентов компании "откаты" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов.

По информации НАБУ, злоумышленники занимались легализацией полученных незаконным путем средств через специальный офис в центре Киева. Правоохранители выяснили, что помещение принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

На фоне расследования президент Владимир Зеленский отметил, что очищение "Энергоатома" от коррупции является одним из ключевых приоритетов для государства.

Сегодня стало известно, что наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о собрании специального заседания из-за коррупционного скандала в энергетике.