Мін'юст США перевірить чи отримував Маск незаконні пільги від Tesla, - WSJ

За даними прокуратури південного округу Нью-Йорка, проводиться еревірка транзакцій між Tesla та іншими компаніями, пов'язаними з мільярдером.

"Нова інформація вказує на те, що федеральні прокурори мають ширший інтерес до дій Маска і Tesla, ніж було відомо раніше, і що вони переслідують потенційні кримінальні звинувачення", – сказано в повідомленні.

В Tesla цей проект був відомий як "Проект 42". Він передбачав будівництво великої скляної будівлі поблизу заводу і штаб-квартири Tesla в районі Остіна.

Сам Маск заявив, що скляний будинок не "збудований, не будується і не планується".

Однак прокурори вивчають чи належним чином Tesla розкрила інформацію про пільги, які міг отримати Маск. Варто зауважити, що у Tesla Маск іноді особисто керував тим, яку інформацію розкривати акціонерам.

Раніше повідомлялося, що у Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволить приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Також найближчим часом у соціальній мережі Twitter з'явиться можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки.

Про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні минулого року. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинення угоди. У жовтні стало відомо, що Маск таки купив Twitter.

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