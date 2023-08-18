У Twitter приберуть можливість блокування користувачів

У соціальній мережі Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться - поки що невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль власника соцмережі Ілона Маска.

Він уточнив, що буде можливість заглушити користувачів або заборонити надсилання особистих повідомлень.

Більш докладних деталей щодо таких планів Маск не розкрив.

Грандіозні плани Маска

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск та головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно представили логотип соціальної мережі, на якому білий хрестик на чорному тлі замінив знайомий символ синього птаха.

На тлі такого ребрендингу Маск заявив, що хоче перетворити Twitter на "соцмережу для всього". Це передбачає створення широкої платформи для комунікацій та фінансових транзакцій.

Також Макс анонсував, що у соціальній мережі Twitter незабаром буде доступний лише темний режим.