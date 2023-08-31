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Twitter дозволив приховати вкладку вподобайок: кому буде доступна ця функція

Четвер 31 серпня 2023 14:20
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Twitter дозволив приховати вкладку вподобайок: кому буде доступна ця функція Фото: Twitter дозволив приховати вкладку вподобайок (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У соціальній мережі Twitter, яка зараз називається Х та належить відомому мільярдеру Ілону Маску, запускають нову функцію. Вона дозволяє приховувати свої лайки, але доступна лише для платних користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Так, платні користувачі на X тепер мають окремий пункт в налаштуваннях профілю, що дозволяє їм приховувати вкладку "Подобається". Як пише видання, це стало можливим після того, як за останні кілька тижнів конкуруючі соціальні мережі Threads і Bluesky запропонували користувачам бачити власні лайки.

"Ваша вкладка "Подобається" у вашому профілі буде видна лише вам. Хронологія ваших лайків також буде прихована від X API. Ваші індивідуальні оцінки "Подобається" все одно будуть відображатися в публікаціях", - йдеться в описі функції.

До цього моменту лайки були загальнодоступними, і люди могли перейти до будь-якого профілю, щоб переглянути публікації, які їм сподобалися. Але Маск додав ще один стимул до платного рівня, який дозволяє користувачам лайкати публікації, не турбуючись про те, що на них подивляться інші.

Інші нововведення Х

Раніше цього місяця X почав дозволяти підписникам приховувати позначку підтвердження, ймовірно, щоб вони могли уникнути цього мему. Однак, якщо користувач вирішує приховати свою вкладку "Подобається", він видає той факт, що все одно заплатив за підписку.

Крім цього раніше повідомлялось, що у Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це відбудеться, поки невідомо.

Нагадаємо, про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні 2022 року. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинку угоди. У жовтні стало відомо, що Маск все-таки купив Twitter.

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Twitter Илон Маск
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