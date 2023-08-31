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У Twitter додадуть функцію, яка давно є в інших соціальних мережах

Четвер 31 серпня 2023 21:59
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У Twitter додадуть функцію, яка давно є в інших соціальних мережах Фото: У Twitter додадуть функцію, яка давно є в інших соціальних мережах (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Найближчим часом у соціальній мережі Twitter з'явиться можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки.

Про це заявив власник соціальної мережі Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

За його словами, нова функція працюватиме на iOS, Android, Mac і PC.

При цьому для дзвінків номер телефону не буде потрібен.

"X - це ефективна глобальна адресна книга. Цей набір факторів унікальний", - додав він.

Однак Маск не надав інформації про те, коли будуть доступні нові функції.

Інші нововведення соцмережі

Раніше повідомлялося, що у Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволить приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні минулого року. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинення угоди. У жовтні стало відомо, що Маск таки купив Twitter.

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Twitter Илон Маск
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