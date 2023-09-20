RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минюст США проверит, получал ли Маск незаконные льготы от Tesla, - WSJ

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министерство юстиции США расследует, использовал ли Илон Маск свой статус генерального директора Tesla для получения личных выгод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным прокуратуры южного округа Нью-Йорка, проводится проверка транзакций между Tesla и другими компаниями, связанными с миллиардером.

"Новая информация указывает на то, что федеральные прокуроры имеют более широкий интерес к действиям Маска и Tesla, чем было известно ранее, и что они преследуют потенциальные уголовные обвинения", – говорится в сообщении.

В Tesla этот проект был известен как "Проект 42". Он предполагал строительство большого стеклянного здания вблизи завода и штаб-квартиры Tesla в районе Остина.

Сам Маск заявил, что стеклянное здание не "построено, не строится и не планируется".

Однако прокуроры изучают надлежащим образом Tesla раскрыла информацию о льготах, которые мог получить Маск. Стоит заметить, что у Tesla Маск иногда лично руководил тем, какую информацию раскрывать акционерам.

Ранее сообщалось, что в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом Twitter позволит скрывать свои брани, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Также в ближайшее время в социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле прошлого года. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск купил Twitter.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиTeslaИлон Маск