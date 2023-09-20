Минюст США проверит, получал ли Маск незаконные льготы от Tesla, - WSJ

По данным прокуратуры южного округа Нью-Йорка, проводится проверка транзакций между Tesla и другими компаниями, связанными с миллиардером.

"Новая информация указывает на то, что федеральные прокуроры имеют более широкий интерес к действиям Маска и Tesla, чем было известно ранее, и что они преследуют потенциальные уголовные обвинения", – говорится в сообщении.

В Tesla этот проект был известен как "Проект 42". Он предполагал строительство большого стеклянного здания вблизи завода и штаб-квартиры Tesla в районе Остина.

Сам Маск заявил, что стеклянное здание не "построено, не строится и не планируется".

Однако прокуроры изучают надлежащим образом Tesla раскрыла информацию о льготах, которые мог получить Маск. Стоит заметить, что у Tesla Маск иногда лично руководил тем, какую информацию раскрывать акционерам.

Ранее сообщалось, что в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом Twitter позволит скрывать свои брани, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Также в ближайшее время в социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле прошлого года. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск купил Twitter.

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