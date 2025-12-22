Мільйони українців за кордоном: ЦВК вказала на складність підрахунку виборців

Кількість українських виборців, які можуть взяти участь у голосуванні, наразі складно точно визначити через мільйони громадян, що перебувають за кордоном або не мають виборчої адреси.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі національного телемарафону.
Дубовик повідомив, що за даними Державного реєстру виборців загальна кількість виборців перевищує 33 мільйони.
За його словами, ця цифра є загальною кількістю виборців, однак визначити, скільки з них реально зможуть прийняти участь у голосуванні і виявлять бажання, дуже важко.
"З різними даними, тобто Європейського Союзу, уповноваженої ООН в справах біженців, за кордоном перебувають на тих територіях, де ми можемо отримувати інформацію, від 5 до 7,5 мільйонів громадян України" - розповів він.
Ще приблизно 1 мільйон 400 тисяч громадян України, за словами Дубовика, не мають виборчої адреси, тобто "не мають офіційної реєстрації в Україні і за кордоном, і ми не знаємо, де вони перебувають".
Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. За його словами, Київ "використовує війну, щоб не проводити вибори".
У відповідь президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий до цього, а також попросив США допомогти провести голосування за "60-90 днів".
Президент акцентував, що для проведення виборів в необхідне припинення вогню та відповідний законопроєкт. Окрім того, він каже, що зокрема підтримує голосування через "Дію".
Також повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до того, щоб призупинити удари вглиб України в день виборів. Але він висунув для цього свої вимоги.
Сьогодні ж голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада розпочала роботу над робочою групою для швидкого вивчення можливостей проведення виборів президента України.
Детальніше про те, чи можливе проведення виборів в Україні під час війни, - у матеріалі РБК-Україна.