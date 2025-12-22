Миллионы украинцев за границей: ЦИК указала на сложность подсчета избирателей

Дубовик сообщил, что по данным Государственного реестра избирателей общее количество избирателей превышает 33 миллиона.

По его словам, эта цифра является общим количеством избирателей, однако определить, сколько из них реально смогут принять участие в голосовании и проявят желание, очень трудно.

"По разным данным, то есть Европейского Союза, уполномоченной ООН по делам беженцев, за рубежом находятся на тех территориях, где мы можем получать информацию, от 5 до 7,5 миллионов граждан Украины", - рассказал он.

Еще примерно 1 миллион 400 тысяч граждан Украины, по словам Дубовика, не имеют избирательного адреса, то есть "не имеют официальной регистрации в Украине и за рубежом, и мы не знаем, где они находятся".