Миллионы украинцев за границей: ЦИК указала на сложность подсчета избирателей

Количество украинских избирателей, которые могут принять участие в голосовании, пока сложно точно определить из-за миллионов граждан, находящихся за рубежом или не имеющих избирательного адреса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире национального телемарафона.
Дубовик сообщил, что по данным Государственного реестра избирателей общее количество избирателей превышает 33 миллиона.
По его словам, эта цифра является общим количеством избирателей, однако определить, сколько из них реально смогут принять участие в голосовании и проявят желание, очень трудно.
"По разным данным, то есть Европейского Союза, уполномоченной ООН по делам беженцев, за рубежом находятся на тех территориях, где мы можем получать информацию, от 5 до 7,5 миллионов граждан Украины", - рассказал он.
Еще примерно 1 миллион 400 тысяч граждан Украины, по словам Дубовика, не имеют избирательного адреса, то есть "не имеют официальной регистрации в Украине и за рубежом, и мы не знаем, где они находятся".
Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев "использует войну, чтобы не проводить выборы".
В ответ президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов к этому, а также попросил США помочь провести голосование за "60-90 дней".
Президент акцентировал, что для проведения выборов необходимо прекращение огня и соответствующий законопроект. Кроме того, он говорит, что в частности поддерживает голосование через "Дію".
Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары вглубь Украины в день выборов. Но он выдвинул для этого свои требования.
Сегодня же председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада начала работу над рабочей группой для быстрого изучения возможностей проведения выборов президента Украины.
Подробнее о том, возможно ли проведение выборов в Украине во время войны, - в материале РБК-Украина.