Курс долара Економіка Авто Tech

Мільйони кубів за місяць: Україна вперше отримала скраплений газ з Клайпеди

Фото: Україна вперше отримала скраплений газ з Клайпеди (t.me/NaftogazUA)
Автор: Константин Широкун

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. До кінця березня Україна отримає близько 90 млн кубів газу новим шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Читайте також: Ціни на газ у Європі впали: чи вплине це на платіжки в Україні

"Група "Нафтогаз" у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року", - зазначив Шмигаль.

За його словами, диверсифікація маршрутів поставок посилює гнучкість і стійкість енергетичної системи на тлі щоденних російських атак.

"Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору. Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону", - додав він.

Що кажуть у "Нафтогазі"

"Вперше "Нафтогаз" імпортує американський LNG в Україну через термінал у литовському порту Клайпеда. "Нафтогаз" самостійно доставить газ в Україну протягом лютого–березня", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він також додав, що поставки через термінал у Клайпеді доповнюють вже наявні маршрути імпорту газу та посилює стійкість газопостачання України, зменшуючи залежність від окремих напрямів і підвищуючи гнучкість системи.

Україна шукає нові шляхи поставки газу

Нагадаємо, на початку лютого в Україну прибула перша цьогоріч партія американського скрапленого газу (LNG) із Польщі. Обсяг постачання становить майже 100 млн кубометрів.

Також раніше оператори узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого.

Детальніше про те, як газ з Європи та США рятує Україну під час зими – читайте у матеріалі РБК-Україна.

