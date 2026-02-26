Мільйони кубів за місяць: Україна вперше отримала скраплений газ з Клайпеди

"Група "Нафтогаз" у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року", - зазначив Шмигаль.

За його словами, диверсифікація маршрутів поставок посилює гнучкість і стійкість енергетичної системи на тлі щоденних російських атак.

"Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору. Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону", - додав він.

Що кажуть у "Нафтогазі"

"Вперше "Нафтогаз" імпортує американський LNG в Україну через термінал у литовському порту Клайпеда. "Нафтогаз" самостійно доставить газ в Україну протягом лютого–березня", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він також додав, що поставки через термінал у Клайпеді доповнюють вже наявні маршрути імпорту газу та посилює стійкість газопостачання України, зменшуючи залежність від окремих напрямів і підвищуючи гнучкість системи.