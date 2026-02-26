Миллионы кубов за месяц: Украина впервые получила сжиженный газ из Клайпеды

"Группа "Нафтогаз" в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубов до конца марта этого года", - отметил Шмыгаль.

По его словам, диверсификация маршрутов поставок усиливает гибкость и устойчивость энергетической системы на фоне ежедневных российских атак.

"Украина также работает над развитием других региональных маршрутов поставок, в частности Вертикального газового коридора. Вместе с партнерами мы строим новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места российской молекуле, а Украина будет одним из энергетических хабов региона", - добавил он.

Что говорят в "Нафтогазе"

"Впервые "Нафтогаз" импортирует американский LNG в Украину через терминал в литовском порту Клайпеда. "Нафтогаз" самостоятельно доставит газ в Украину в течение февраля-марта", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Он также добавил, что поставки через терминал в Клайпеде дополняют уже имеющиеся маршруты импорта газа и усиливает устойчивость газоснабжения Украины, уменьшая зависимость от отдельных направлений и повышая гибкость системы.