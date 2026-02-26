RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Миллионы кубов за месяц: Украина впервые получила сжиженный газ из Клайпеды

Фото: Украина впервые получила сжиженный газ из Клайпеды (t.me/NaftogazUA)
Автор: Константин Широкун

Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде. До конца марта Украина получит около 90 млн кубов газа новым путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Цены на газ в Европе упали: повлияет ли это на платежки в Украине

"Группа "Нафтогаз" в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубов до конца марта этого года", - отметил Шмыгаль.

По его словам, диверсификация маршрутов поставок усиливает гибкость и устойчивость энергетической системы на фоне ежедневных российских атак.

"Украина также работает над развитием других региональных маршрутов поставок, в частности Вертикального газового коридора. Вместе с партнерами мы строим новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места российской молекуле, а Украина будет одним из энергетических хабов региона", - добавил он.

Что говорят в "Нафтогазе"

"Впервые "Нафтогаз" импортирует американский LNG в Украину через терминал в литовском порту Клайпеда. "Нафтогаз" самостоятельно доставит газ в Украину в течение февраля-марта", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Он также добавил, что поставки через терминал в Клайпеде дополняют уже имеющиеся маршруты импорта газа и усиливает устойчивость газоснабжения Украины, уменьшая зависимость от отдельных направлений и повышая гибкость системы.

 

Украина ищет новые пути поставки газа

Напомним, в начале февраля в Украину прибыла первая в этом году партия американского сжиженного газа (LNG) из Польши. Объем поставок составляет почти 100 млн кубометров.

Также ранее операторы согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля.

Подробнее о том, как газ из Европы и США спасает Украину во время зимы - читайте в материале РБК-Украина.

Нафтогаз УкраиныГазДенис Шмыгаль