Україна отримала першу партію американського газу у 2026 році

Середа 04 лютого 2026 12:48
UA EN RU
Україна отримала першу партію американського газу у 2026 році Фото: Україна отримала першу партію американського газу у 2026 році (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В Україну прибула перша цьогоріч партія американського скрапленого газу (LNG) із Польщі. Обсяг постачання становить майже 100 млн кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАК "Нафтогаз України".

Поставка організована у партнерстві з польським державним концерном ORLEN.

"Майже 100 млн куб. м наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та вже надійшли до української ГТС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, цього обсягу буде достатньо для забезпечення газом близько 700 тисяч родин у зимовий період впродовж місяця.

Танкер із LNG перебував у дорозі 20 днів. Після регазифікації ресурс уже доступний для потреб українських споживачів.

За прогнозами, у 2026 році поставки американського LNG для України можуть сягнути до 1 млрд куб. м, що стане суттєвим внеском у стабільну роботу енергосистеми країни в умовах війни.

Імпорт газу в Україну

Нагадаємо, раніше оператори узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого.

До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.

Наприкінці січня добовий імпорт газу в Україну вже зріс із 26 млн до понад 30 млн кубометрів завдяки постачанням зі Словаччини та Польщі.

Також раніше уряд домовився про знижку в розмірі 50% на транспортування газу через територію Греції для подальшого імпорту до українського кордону.

Крім того повідомлялося, у 2025 році Група Нафтогаз імпортувала 5,7 мільярда кубометрів газу, щоб забезпечити проходження опалювального сезону.

Детальніше про те, як як газ з Європи та США рятує Україну під час зими - читайте у матеріалі РБК-Україна.

