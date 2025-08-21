Мільйони дронів щороку: Зеленський розкрив деталі майбутньої угоди з США

Україна запропонувала Сполученим Штатам "дронову" угоду, яка дозволить виробляти близько 10 млн безпілотників щороку.
Про це під час зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.
"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва на 50 млрд доларів – це 5 років та 10 млн дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що Україна розробила план закупівлі американського озброєння на 90 млрд доларів.
"Щодо 90 мільярдів на закупівлю зброї: я вважаю, що виписана сильна складова зброї, яка потрібна українській армії, як частина гарантій безпеки. Ця сума справедлива", - додав глава держави.
Раніше Financial Times повідомляло, що Україна може купити американську зброю на суму до 100 млрд доларів, фінансовану Європою, в рамках угоди для отримання гарантій безпеки від США.
Також Україна та США можуть укласти угоду на 50 млрд доларів щодо виробництва дронів з українськими компаніями.
Нагадаємо, на початку липня Зеленський повідомив, що Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Він підкреслив, що кількість збитих "Шахедів" РФ буде неухильно зростати.
Згодом глава держави провів нараду щодо розробки, виробництва та закупівлі дронів. Своєю чергою, міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що станом на кінець липня Україна уклала вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Йдеться про договори на поставку дронів для українського війська.