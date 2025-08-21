Мільйони дронів щороку: Зеленський розкрив деталі майбутньої угоди з США

"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва на 50 млрд доларів – це 5 років та 10 млн дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна розробила план закупівлі американського озброєння на 90 млрд доларів.

"Щодо 90 мільярдів на закупівлю зброї: я вважаю, що виписана сильна складова зброї, яка потрібна українській армії, як частина гарантій безпеки. Ця сума справедлива", - додав глава держави.

Раніше Financial Times повідомляло, що Україна може купити американську зброю на суму до 100 млрд доларів, фінансовану Європою, в рамках угоди для отримання гарантій безпеки від США.

Також Україна та США можуть укласти угоду на 50 млрд доларів щодо виробництва дронів з українськими компаніями.