Миллионы дронов ежегодно: Зеленский раскрыл детали будущего соглашения с США

"Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству на 50 млрд долларов - это 5 лет и 10 млн дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина разработала план закупки американского вооружения на 90 млрд долларов.

"Относительно 90 миллиардов на закупку оружия: я считаю, что выписана сильная составляющая оружия, которая нужна украинской армии, как часть гарантий безопасности. Эта сумма справедлива", - добавил глава государства.

Ранее Financial Times сообщало, что Украина может купить американское оружие на сумму до 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения для получения гарантий безопасности от США.

Также Украина и США могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.