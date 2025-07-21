Особливий акцент - на перехоплювачах: Зеленський провів нараду щодо виробництва дронів
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель дронів. Завтра, 22 липня, уряд має ухвалити відповідні рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського президента.
Як розповів глава держави, над рішеннями щодо виробництва дронів працюють разом урядовці, РНБО, Збройні сили України та команда Офісу президента.
"Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент - на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення", - повідомив Зеленський.
За його словами, заявлені обсяги постачання дронів для Сил оборони України забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя в містах і селах.
"Відповідальність за виконання контрактів - персональна. Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків. Дякую всім, хто допомагає", - додав президент.
Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні
Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів.Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.
Перед цим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.
Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.
Президент також розповідав, що українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.
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