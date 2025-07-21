Особливий акцент - на перехоплювачах: Зеленський провів нараду щодо виробництва дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського президента.

"Відповідальність за виконання контрактів - персональна. Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків. Дякую всім, хто допомагає", - додав президент.

За його словами, заявлені обсяги постачання дронів для Сил оборони України забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя в містах і селах.

"Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент - на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення", - повідомив Зеленський.

Як розповів глава держави, над рішеннями щодо виробництва дронів працюють разом урядовці, РНБО, Збройні сили України та команда Офісу президента.

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів.Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

Перед цим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.

Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.

Президент також розповідав, що українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.

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