До мільйона від держави постраждалим від війни: хто може отримати і як подати заяву

В Україні діє механізм підтримки цивільних громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ - отримали поранення, каліцтво чи захворювання внаслідок бойових дій або обстрілів, а також родин загиблих. Йдеться про одноразову грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України у Facebook.

Хто може отримати виплати від держави

Українцям нагадали, що механізм підтримки цивільних громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, діє в Україні з липня 2024 року.

При цьому "повномасштабна агресія РФ завдала і продовжує завдавати українцям біль та втрати".

"Серед загиблих та постраждалих від злочинів ворога - цивільні працівники, енергетики, комунальники, працівники органів місцевого самоврядування, лікарі та усі, хто виконував свою роботу під обстрілами, ризикуючи життям", - зауважили у міністерстві.

З огляду на це, держава виплачує допомогу людям, які отримали інвалідність внаслідок поранення, каліцтва або хвороби, пов'язаної з виконанням службових обов'язків у зоні бойових дій або під час обстрілів:

працівникам об'єктів критичної інфраструктури;

представникам органів місцевого самоврядування;

державним службовцям;

членам сім'ї (якщо людина загинула чи померла через описані вище трагічні обставини).

Хто може отримати допомогу від держави (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Розмір одноразової грошової допомоги

Розмір виплат постраждалим внаслідок повномасштабної агресії РФ громадянам залежить від групи інвалідності, яку вони отримали:

200 тисяч гривень - для тих, хто отримав інвалідність III групи;

500 тисяч гривень - для тих, хто отримав інвалідність II групи;

800 тисяч гривень - для тих, хто отримав інвалідність I групи;

1 мільйон гривень - у разі загибелі людини.

Від чого залежить сума виплат (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Як подати заяву на отримання виплат від держави

Для того, щоб отримати виплату від держави, необхідно подати відповідну заяву. Зробити це можна у кілька способів:

офлайн - особисто у територіальному органі Пенсійного фонду України;

онлайн - віддалено через портал електронних послуг ПФУ (з використанням електронного підпису).

"Термін подання - протягом 3 років з моменту виникнення права на допомогу", - уточнили у Мінсоцполітики.

Як подати заяву на отримання виплат (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)