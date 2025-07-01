До мільйона від держави постраждалим від війни: хто може отримати і як подати заяву
В Україні діє механізм підтримки цивільних громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ - отримали поранення, каліцтво чи захворювання внаслідок бойових дій або обстрілів, а також родин загиблих. Йдеться про одноразову грошову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України у Facebook.
Хто може отримати виплати від держави
Українцям нагадали, що механізм підтримки цивільних громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, діє в Україні з липня 2024 року.
При цьому "повномасштабна агресія РФ завдала і продовжує завдавати українцям біль та втрати".
"Серед загиблих та постраждалих від злочинів ворога - цивільні працівники, енергетики, комунальники, працівники органів місцевого самоврядування, лікарі та усі, хто виконував свою роботу під обстрілами, ризикуючи життям", - зауважили у міністерстві.
З огляду на це, держава виплачує допомогу людям, які отримали інвалідність внаслідок поранення, каліцтва або хвороби, пов'язаної з виконанням службових обов'язків у зоні бойових дій або під час обстрілів:
- працівникам об'єктів критичної інфраструктури;
- представникам органів місцевого самоврядування;
- державним службовцям;
- членам сім'ї (якщо людина загинула чи померла через описані вище трагічні обставини).
Хто може отримати допомогу від держави (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Розмір одноразової грошової допомоги
Розмір виплат постраждалим внаслідок повномасштабної агресії РФ громадянам залежить від групи інвалідності, яку вони отримали:
- 200 тисяч гривень - для тих, хто отримав інвалідність III групи;
- 500 тисяч гривень - для тих, хто отримав інвалідність II групи;
- 800 тисяч гривень - для тих, хто отримав інвалідність I групи;
- 1 мільйон гривень - у разі загибелі людини.
Від чого залежить сума виплат (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Як подати заяву на отримання виплат від держави
Для того, щоб отримати виплату від держави, необхідно подати відповідну заяву. Зробити це можна у кілька способів:
- офлайн - особисто у територіальному органі Пенсійного фонду України;
- онлайн - віддалено через портал електронних послуг ПФУ (з використанням електронного підпису).
"Термін подання - протягом 3 років з моменту виникнення права на допомогу", - уточнили у Мінсоцполітики.
Як подати заяву на отримання виплат (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 липня 2025 року в Україні стартує новий вид допомоги - базова соціальна допомога, яка об'єднає кілька видів виплат для малозабезпечених родин.
Крім того, ветерани війни й деякі інші категорії населення мають право на виплати до Дня Незалежності України.
Тим часом Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН, Міністерство соціальної політики та ПФУ продовжили додаткові виплати для найбільш вразливих верств населення.
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