До миллиона от государства пострадавшим от войны: кто может получить и как подать заявление
В Украине действует механизм поддержки гражданских, которые пострадали в результате вооруженной агрессии РФ - получили ранения, увечья или заболевания в результате боевых действий или обстрелов, а также семей погибших. Речь идет об одноразовой денежной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины в Facebook.
Кто может получить выплаты от государства
Украинцам напомнили, что механизм поддержки гражданских, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, действует в Украине с июля 2024 года.
При этом "полномасштабная агрессия РФ нанесла и продолжает наносить украинцам боль и потери".
"Среди погибших и пострадавших от преступлений врага - гражданские работники, энергетики, коммунальщики, работники органов местного самоуправления, врачи и все, кто выполнял свою работу под обстрелами, рискуя жизнью", - отметили в министерстве.
Учитывая это, государство выплачивает помощь людям, которые получили инвалидность вследствие ранения, увечья или болезни, связанной с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время обстрелов:
- работникам объектов критической инфраструктуры;
- представителям органов местного самоуправления;
- государственным служащим;
- членам семьи (если человек погиб или умер из-за описанных выше трагических обстоятельств).
Кто может получить помощь от государства (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Размер единовременной денежной помощи
Размер выплат пострадавшим в результате полномасштабной агрессии РФ гражданам зависит от группы инвалидности, которую они получили:
- 200 тысяч гривен - для тех, кто получил инвалидность III группы;
- 500 тысяч гривен - для тех, кто получил инвалидность II группы;
- 800 тысяч гривен - для тех, кто получил инвалидность I группы;
- 1 миллион гривен - в случае гибели человека.
От чего зависит сумма выплат (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Как подать заявление на получение выплат от государства
Для того чтобы получить выплату от государства, необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно несколькими способами:
- офлайн - лично в территориальном органе Пенсионного фонда Украины;
- онлайн - удаленно через портал электронных услуг ПФУ (с использованием электронной подписи).
"Срок подачи - в течение 3 лет с момента возникновения права на помощь", - уточнили в Минсоцполитики.
Как подать заявление на получение выплат (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года в Украине стартует новый вид помощи - базовая социальная помощь, которая объединит несколько видов выплат для малообеспеченных семей.
Кроме того, ветераны войны и некоторые другие категории населения имеют право на выплаты ко Дню Независимости Украины.
Тем временем Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, Министерство социальной политики и ПФУ продолжили дополнительные выплаты для наиболее уязвимых слоев населения.
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