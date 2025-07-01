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До миллиона от государства пострадавшим от войны: кто может получить и как подать заявление

Вторник 01 июля 2025 13:28
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До миллиона от государства пострадавшим от войны: кто может получить и как подать заявление Некоторые из пострадавших во время войны украинцев имеют право на денежную помощь (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине действует механизм поддержки гражданских, которые пострадали в результате вооруженной агрессии РФ - получили ранения, увечья или заболевания в результате боевых действий или обстрелов, а также семей погибших. Речь идет об одноразовой денежной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины в Facebook.

Кто может получить выплаты от государства

Украинцам напомнили, что механизм поддержки гражданских, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, действует в Украине с июля 2024 года.

При этом "полномасштабная агрессия РФ нанесла и продолжает наносить украинцам боль и потери".

"Среди погибших и пострадавших от преступлений врага - гражданские работники, энергетики, коммунальщики, работники органов местного самоуправления, врачи и все, кто выполнял свою работу под обстрелами, рискуя жизнью", - отметили в министерстве.

Учитывая это, государство выплачивает помощь людям, которые получили инвалидность вследствие ранения, увечья или болезни, связанной с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время обстрелов:

  • работникам объектов критической инфраструктуры;
  • представителям органов местного самоуправления;
  • государственным служащим;
  • членам семьи (если человек погиб или умер из-за описанных выше трагических обстоятельств).

До миллиона от государства пострадавшим от войны: кто может получить и как подать заявлениеКто может получить помощь от государства (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Размер единовременной денежной помощи

Размер выплат пострадавшим в результате полномасштабной агрессии РФ гражданам зависит от группы инвалидности, которую они получили:

  • 200 тысяч гривен - для тех, кто получил инвалидность III группы;
  • 500 тысяч гривен - для тех, кто получил инвалидность II группы;
  • 800 тысяч гривен - для тех, кто получил инвалидность I группы;
  • 1 миллион гривен - в случае гибели человека.

До миллиона от государства пострадавшим от войны: кто может получить и как подать заявлениеОт чего зависит сумма выплат (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Как подать заявление на получение выплат от государства

Для того чтобы получить выплату от государства, необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно несколькими способами:

  • офлайн - лично в территориальном органе Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн - удаленно через портал электронных услуг ПФУ (с использованием электронной подписи).

"Срок подачи - в течение 3 лет с момента возникновения права на помощь", - уточнили в Минсоцполитики.

До миллиона от государства пострадавшим от войны: кто может получить и как подать заявлениеКак подать заявление на получение выплат (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года в Украине стартует новый вид помощи - базовая социальная помощь, которая объединит несколько видов выплат для малообеспеченных семей.

Кроме того, ветераны войны и некоторые другие категории населения имеют право на выплаты ко Дню Независимости Украины.

Тем временем Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, Министерство социальной политики и ПФУ продолжили дополнительные выплаты для наиболее уязвимых слоев населения.

Читайте также, какую помощь могут получить ВПЛ в 2025 году.

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