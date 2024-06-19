Деяким українцям виплатять допомогу до Дня Незалежності: хто отримає і скільки

Ветерани війни та деякі категорії населення мають право на виплати до Дня Незалежності України. Сума грошової допомоги становить від 450 грн до 3100 грн.

РБК-Україна розповідає, хто і скільки отримає грошової допомоги.

Особам, які отримують пенсію/щомісячне довічне грошове утримання, виплати до Дня Незалежності призначаються в автоматичному режимі, без звернення до органів ПФУ.

Раніше ми писали про те, хто з українців може отримати допомогу від ООН.

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Під час підготовки публікації використали матеріали: Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", постанова КМУ від 27.12.2023 № 1396 "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах".