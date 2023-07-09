Мільйон снарядів Україні від ЄС: Резніков каже, що проєкт вже реалізовується

"Проєкт Європейського Союзу на мільйон 155-мм снарядів вже повністю на марші. Заводи отримали замовлення і відповідно під це замовлення пішло вже виділене фінансування наших європейських партнерів", - сказав міністр оборони.

Глава оборонного відомства також зазначив, що західні партнери системно постачають Україні зброю та боєприпаси і фінансують виробництво амуніції, різних видів зброї та запасних частин до військової техніки.

Боєприпаси для України

Збройні Сили України неодноразово повідомляли, що через високу інтенсивність бойових дій є нестача боєприпасів. В ЄС оголосили, що підготують для України 1 млн снарядів та понад тисячу ракет.

Постійні представники держав-членів Європейського союзу узгодили проєкт регламенту щодо підтримки виробництва боєприпасів. Цей документ передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів щорічно.

Також, Сполучені Штати, 7 липня, оголосили черговий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли касетні боєприпаси. Це тип бойового снаряду, при розриві якого викидаються так звані суббоєприпаси (меншого розміру). Зазвичай вони застосовуються для знищення особового складу та техніки противника.