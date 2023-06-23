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Посли ЄС погодили збільшення річного виробництва боєприпасів до 1 мільйона

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П'ятниця 23 червня 2023 17:47
Посли ЄС погодили збільшення річного виробництва боєприпасів до 1 мільйона Фото: Посли ЄС погодили збільшення річного виробництва боєприпасів до 1 мільйона (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Постійні представники держав-членів Європейського союзу узгодили проєкт регламенту "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP). Цей документ передбачає виробництво до 1 мільйона боєприпасів щорічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення шведського головування у Раді ЄС у Twitter.

Регламент ASAP сприятиме збільшенню виробничих потужностей снарядів ЄС та кращій підтримці Збройних сил України та держав-членів ЄС з боку оборонної промисловості.

Боєприпаси для України

На початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він наголошував, що таке зволікання вимірюється людським життям.

Крім цього, на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет.

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