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Миллион снарядов Украине от ЕС: Резников говорит, что проект уже реализуется

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Проект Европейского Союза по предоставлению Украине 1 млн снарядов 155-мм уже реализуется.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Проект Европейского Союза на миллион 155-мм снарядов уже полностью на марше. Заводы получили заказ и, соответственно, под этот заказ пошло уже выделенное финансирование наших европейских партнеров", - сказал министр обороны.

Глава оборонного ведомства также отметил, что западные партнеры системно поставляют Украине оружие и боеприпасы и финансируют производство амуниции, различных видов оружия и запасных частей к военной технике.

Боеприпасы для Украины

Вооруженные Силы Украины неоднократно сообщали, что из-за высокой интенсивности боевых действий есть нехватка боеприпасов. В ЕС объявили, что подготовят для Украины 1 млн снарядов и более тысячи ракет.

Постоянные представители государств-членов Европейского союза согласовали проект регламента поддержки производства боеприпасов. Этот документ предусматривает производство до 1 млн боеприпасов ежегодно.

Также Соединенные Штаты, 7 июля, объявили очередной пакет военной помощи для Украины, в который вошли кассетные боеприпасы. Это тип боевого снаряда, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы (меньший размер). Обычно они используются для ликвидирования личного состава и техники противника.

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