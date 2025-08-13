Мільйон на планшетах: працівник сервісного центру МВС купував техніку за "своїми" цінами

Схеми, пов'язані з закупівлями

Варто зауважити, що за останній час зафіксовано кілька справ із серйозними порушеннями при закупівлі продуктів, техніки та озброєння для Сил оборони та поліції.

Зокрема, за ініціативи Державного бюро розслідувань до держави повернули близько 100 млн гривень, вилучених у межах справи щодо масштабної корупційної схеми із закупівлі зброї для ЗСУ.

Також раніше повідомлялось про інцидент із неякісними консервами для військових. Згодом Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку. За результатами справи в Україні було запроваджено нові стандарти якості продукції, які постачаються Збройним силам.

Окрім того, НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.