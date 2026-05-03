Мільярдні втрати для РФ: скільки техніки ППО знищили ЗСУ за квітень

Удари по тилу ворога

Нагадаємо, українські військові регулярно завдають результативних ударів по військових об'єктах окупантів як на воді, так і в глибокому тилу.

Нещодавно в порту Приморськ було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібрів".

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем провели серію прицільних ударів по засобах ППО та об'єктах управління російської армії.

Також варто згадати успішну атаку, коли українські дрони подолали 1700 км до аеродрому "Шагол" та знищили чотири російські літаки (Су-34 та Су-57).