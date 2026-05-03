Миллиардные потери для РФ: сколько техники ПВО уничтожили ВСУ за апрель

Удары по тылу врага

Напомним, украинские военные регулярно наносят результативные удары по военным объектам оккупантов как на воде, так и в глубоком тылу.

Недавно в порту Приморск был поражен российский ракетный корабль "Каракурт", который является носителем крылатых ракет "Калибров".

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем провели серию прицельных ударов по средствам ПВО и объектам управления российской армии.

Также стоит упомянуть успешную атаку, когда украинские дроны преодолели 1700 км до аэродрома "Шагол" и уничтожили четыре российских самолета (Су-34 и Су-57).