Мільярди за реформи: Світовий банк перерахував Україні масштабну фінансову допомогу

До держбюджету України надійшло 3,35 млрд доларів від Світового банку. Кошти спрямують на підтримку фінансової стабільності та пріоритетні видатки.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram -канал.

На що витратять гроші

За словами Свириденко, фінансову допомогу надали у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору.

Кошти підуть на фінансування ключових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану, а також на забезпечення макроекономічної стабільності.

Частину цього фінансування вдалося залучити завдяки гарантіям від урядів Великої Британії та Японії.

"Ці кошти є результатом масштабної роботи уряду та парламенту над реформами. Вони допоможуть не лише підтримати стабільність бюджету, а й закласти фундамент для відновлення приватного сектору та створення нових робочих місць для українців", - зазначила Свириденко.

Які реформи виконала Україна

Цей транш став можливим після того, як Україна виконала цілу низку важливих вимог. Для цього Кабінет міністрів та Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних актів.

Зміни охопили такі стратегічні сфери:

удосконалення системи публічних закупівель

інтеграція українських енергетичних ринків із європейськими

розвиток факторингу та трансформація аграрного сектору

підтримка бізнесу ветеранів та оновлення житлової політики

модернізація професійної та дошкільної освіти

впровадження системи екологічного моніторингу викидів парникових газів

Наступний етап цієї програми передбачає залучення ще 1 млрд доларів до кінця 2026 року після виконання подальших умов.

Виділення цих коштів стало результатом важливих фінансових угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026).