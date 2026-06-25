Україна підписала зі Світовим банком угоду на мільярди: куди підуть гроші
Україна отримає від Світового банку 3,39 млрд доларів, які спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування держбюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
Пакет домовленостей було підписано в межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO).
Фінансування складатиметься з двох частин:
- 1,04 млрд доларів - позика на політику розвитку, з яких 500 млн доларів забезпечені гарантією Великої Британії, а 540 млн доларів - гарантією Японії;
- 2,35 млрд доларів - грантові кошти від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.
Залучення допомоги стало результатом виконання Україною низки умов, зокрема ухвалення 13 законів та 7 підзаконних актів. Реформи торкнулися таких сфер:
- публічних закупівель;
- інтеграції енергоринку з ЄС;
- розвитку агросектору;
- підтримки ветеранського підприємництва;
- житлової політики та дошкільної освіти.
Стратегічні плани на майбутнє
Свириденко під час зустрічі з президентом Світового банку Аджаєм Бангою обговорила наступний етап партнерства.
"Працюємо разом над концепцією "Економіки майбутнього" - довгостроковою стратегією, яка має визначити, якою буде українська економіка після завершення війни. Серед пріоритетів також - сучасна житлова політика", - зазначила прем'єр.
Вона наголосила, що одним ключових елементів повернення українців додому є масштабування доступної іпотеки та створення умов для придбання людьми власного житла.
Нагадаємо, сьогодні Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 млрд євро з кредиту від ЄС на 90 млрд євро.
Зазначимо, раніше Євросоюз скоригував структуру траншу і виключив із початкового пакета 5,9 млрд євро, які хотіли спрямувати на виробництво та закупівлю дронів. Натомість до нього включили мільярди прямої бюджетної підтримки.