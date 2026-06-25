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Україна підписала зі Світовим банком угоду на мільярди: куди підуть гроші

18:32 25.06.2026 Чт
2 хв
Для отримання коштів Київ виконав низку умов
aimg Валерій Ульяненко
Україна підписала зі Світовим банком угоду на мільярди: куди підуть гроші Фото: Світовий банк та Україна уклали угоду на 3,39 млрд доларів (Getty Images)
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Україна отримає від Світового банку 3,39 млрд доларів, які спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Пакет домовленостей було підписано в межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO).

Фінансування складатиметься з двох частин:

  • 1,04 млрд доларів - позика на політику розвитку, з яких 500 млн доларів забезпечені гарантією Великої Британії, а 540 млн доларів - гарантією Японії;
  • 2,35 млрд доларів - грантові кошти від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Залучення допомоги стало результатом виконання Україною низки умов, зокрема ухвалення 13 законів та 7 підзаконних актів. Реформи торкнулися таких сфер:

  • публічних закупівель;
  • інтеграції енергоринку з ЄС;
  • розвитку агросектору;
  • підтримки ветеранського підприємництва;
  • житлової політики та дошкільної освіти.

Стратегічні плани на майбутнє

Свириденко під час зустрічі з президентом Світового банку Аджаєм Бангою обговорила наступний етап партнерства.

"Працюємо разом над концепцією "Економіки майбутнього" - довгостроковою стратегією, яка має визначити, якою буде українська економіка після завершення війни. Серед пріоритетів також - сучасна житлова політика", - зазначила прем'єр.

Вона наголосила, що одним ключових елементів повернення українців додому є масштабування доступної іпотеки та створення умов для придбання людьми власного житла.

Нагадаємо, сьогодні Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 млрд євро з кредиту від ЄС на 90 млрд євро.

Зазначимо, раніше Євросоюз скоригував структуру траншу і виключив із початкового пакета 5,9 млрд євро, які хотіли спрямувати на виробництво та закупівлю дронів. Натомість до нього включили мільярди прямої бюджетної підтримки.

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