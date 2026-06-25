Україна підписала зі Світовим банком угоду на мільярди: куди підуть гроші

Україна отримає від Світового банку 3,39 млрд доларів, які спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Вона наголосила, що одним ключових елементів повернення українців додому є масштабування доступної іпотеки та створення умов для придбання людьми власного житла.

"Працюємо разом над концепцією "Економіки майбутнього" - довгостроковою стратегією, яка має визначити, якою буде українська економіка після завершення війни. Серед пріоритетів також - сучасна житлова політика", - зазначила прем'єр.

Свириденко під час зустрічі з президентом Світового банку Аджаєм Бангою обговорила наступний етап партнерства.

Фінансування складатиметься з двох частин:

Пакет домовленостей було підписано в межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO).

Нагадаємо, сьогодні Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 млрд євро з кредиту від ЄС на 90 млрд євро.

Зазначимо, раніше Євросоюз скоригував структуру траншу і виключив із початкового пакета 5,9 млрд євро, які хотіли спрямувати на виробництво та закупівлю дронів. Натомість до нього включили мільярди прямої бюджетної підтримки.