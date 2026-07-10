Миллиарды за реформы: Всемирный банк перечислил Украине масштабную финансовую помощь
В госбюджет Украины поступило 3,35 млрд долларов от Всемирного банка. Средства будут направлены на поддержание финансовой стабильности и приоритетные расходы.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.
На что потратят деньги
По словам Свириденко, финансовая помощь была оказана в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора.
Денежные средства пойдут на финансирование ключевых социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета в условиях военного положения, а также на обеспечение макроэкономической стабильности.
Часть этого финансирования удалось привлечь благодаря гарантиям от правительств Великобритании и Японии.
"Эти средства - результат масштабной работы правительства и парламента над реформами. Они помогут не только поддержать стабильность бюджета, но и заложить фундамент для восстановления частного сектора и создания новых рабочих мест для украинцев", - отметила Свириденко.
Какие реформы выполнила Украина
Этот транш стал возможным после того, как Украина выполнила целый ряд важных требований. Для этого Кабинет Министров и Верховная Рада приняли 13 законов и 7 подзаконных актов.
Изменения охватили следующие стратегические сферы:
- усовершенствование системы публичных закупок
- интеграция украинских энергетических рынков с европейскими
- развитие факторинга и трансформация аграрного сектора
- поддержка бизнеса ветеранов и обновление жилищной политики
- модернизация профессионального и дошкольного образования
- внедрение системы экологического мониторинга выбросов парниковых газов
Следующий этап этой программы предусматривает привлечение еще 1 млрд долларов до конца 2026 г. после выполнения дальнейших условий.
Выделение этих средств явилось результатом важных финансовых соглашений, которые Украина и Всемирный банк подписали 24 июня на полях Конференции по восстановлению Украины (URC 2026).
Помощь Украине от Всемирного банка
Напомним, 25 июня Украина и Всемирный банк подписали финансовое соглашение на 3,39 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности государства и финансирование дефицита госбюджета, а для получения этого финансирования Киев обязался выполнить ряд структурных условий.
Ранее, 23 июня, Всемирный банк одобрил новую масштабную программу поддержки Украины на аналогичную сумму - 3,39 миллиарда долларов. Этот проект направлен на восстановление отечественной экономики, привлечение частных инвестиций, поддержку украинского бизнеса, создание новых рабочих мест и продолжение важных реформ.
Кроме того, 10 июня стало известно, что новый транш от Всемирного банка направят на базовые нужды украинцев. Украина получила дополнительные 236 миллионов евро финансирования через проект PEACE in Ukraine, которые власти выделили на обеспечение ключевых социальных расходов, в частности выплату пенсий.