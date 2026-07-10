Миллиарды за реформы: Всемирный банк перечислил Украине масштабную финансовую помощь

В госбюджет Украины поступило 3,35 млрд долларов от Всемирного банка. Средства будут направлены на поддержание финансовой стабильности и приоритетные расходы.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram -канал.

На что потратят деньги

По словам Свириденко, финансовая помощь была оказана в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора.

Денежные средства пойдут на финансирование ключевых социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета в условиях военного положения, а также на обеспечение макроэкономической стабильности.

Часть этого финансирования удалось привлечь благодаря гарантиям от правительств Великобритании и Японии.

"Эти средства - результат масштабной работы правительства и парламента над реформами. Они помогут не только поддержать стабильность бюджета, но и заложить фундамент для восстановления частного сектора и создания новых рабочих мест для украинцев", - отметила Свириденко.

Какие реформы выполнила Украина

Этот транш стал возможным после того, как Украина выполнила целый ряд важных требований. Для этого Кабинет Министров и Верховная Рада приняли 13 законов и 7 подзаконных актов.

Изменения охватили следующие стратегические сферы:

усовершенствование системы публичных закупок

интеграция украинских энергетических рынков с европейскими

развитие факторинга и трансформация аграрного сектора

поддержка бизнеса ветеранов и обновление жилищной политики

модернизация профессионального и дошкольного образования

внедрение системы экологического мониторинга выбросов парниковых газов

Следующий этап этой программы предусматривает привлечение еще 1 млрд долларов до конца 2026 г. после выполнения дальнейших условий.

Выделение этих средств явилось результатом важных финансовых соглашений, которые Украина и Всемирный банк подписали 24 июня на полях Конференции по восстановлению Украины (URC 2026).