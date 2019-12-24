Милованов назвал три принципа работы с ФЛП

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов выступает за поддержку физических лиц-предпринимателей (ФЛП), однако в правительстве есть разные позиции, которые необходимо балансировать. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Милованов заявил, что его позиция заключается в максимальном упрощении работы ФЛП, и назвал три принципа работы предпринимателями.

"Во-первых, мы минимально цепляем тех людей, которые пытаются себе просто до какой-то суммы заработать - самозанятых. Я не понимаю, зачем им вообще регистрироваться, я бы хотел, чтобы они просто декларировали, сколько они заработали, - сказал он.

По его словам, второй принцип - чтобы крупные компании "не использовали это для того, чтобы притворяться маленькими": ритейлеры, рестораны, оно может быть в разных формах.

"И третье, что эта система не должна искажать правила игры на рынке, не создавать мотивации оставаться где-то "в тени" или давать привилегии одним за счет других. Здесь действительно очень важно, чтобы поддержка была справедливой", - сказал он.

По его словам, публичное обсуждение этих предложений уже началось.

"Есть Координационный совет малого бизнеса, вне его я встречаюсь с теми, кто не хочет участвовать в работе этого совета или не хочет публично это делать. Мы также общаемся с международными организациями. У нас есть предложение, на самом деле, у нас есть указ президента, который просит поднять лимиты по группам и определенный мораторий", - добавил министр.

В то же время он отметил, что другие министерства смотрят на это по-разному: кто-то против, кто-то за.

"Это как раз тот институциональный конфликт, о котором я говорил. Министерство экономики заинтересовано в минимальных налогах и максимальном росте, но кто-то должен собирать налоги, чтобы выплатить пенсии, поэтому всегда будет конфликт", - рассказал он.

Милованов подчеркнул, что на этом балансе существует правительство. "Я с уважением отношусь к позиции наших коллег по правительству, мы команда, поэтому, какое бы окончательное решение не было, я его буду выполнять. Я за поддержку ФОПов, но есть разные позиции и мы должны это балансировать", - сказал он.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев считают, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов (80%) и крупного бизнеса (74%). При этом граждане придерживаются абсолютно противоположного мнения по поводу инициативы повысить налоги для физических лиц предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников. Более 70% выступают за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же, наоборот, уменьшить.

Отметим, Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнародовала суммы налогов, которые будут уплачивать физические лица-предприниматели в 2020 году.