Милованов назвав три принципи роботи з ФОПами

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов виступає за підтримку фізичних осіб-підприємців (ФОП), однак в уряді є різні позиції, які необхідно балансувати. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Милованов заявив, що його позиція полягає в максимальному спрощенні роботи ФОПів, і назвав три принципи роботи підприємцями.

"По-перше, ми мінімально чіпляємо тих людей, які намагаються собі просто до якоїсь суми заробити - самозайнятих. Я не розумію, навіщо їм взагалі реєструватися, я б хотів, щоб вони просто декларували, скільки вони заробили, - сказав він.

За його словами, другий принцип - щоб великі компанії "не використовували це для того, щоб прикидатися маленькими": рітейлери, ресторани, воно може бути у різних формах.

"І третє, що ця система не повинна спотворювати правила гри на ринку, не створювати мотивації залишатися десь "в тіні" або давати привілеї одним за рахунок інших. Тут дійсно дуже важливо, щоб підтримка була справедливою", - сказав він.

За його словами, публічне обговорення цих пропозицій вже почалося.

"Є Координаційна рада малого бізнесу, поза його я зустрічаюся з тими, хто не хоче брати участь у роботі цієї ради або не хоче публічно це робити. Ми також спілкуємося з міжнародними організаціями. У нас є пропозиція, насправді, у нас є указ президента, який просить підняти ліміти по групам і певний мораторій", - додав міністр.

У той же час він зазначив, що інші міністерства дивляться на це по-різному: хтось проти, хто за.

"Це як раз той інституційний конфлікт, про який я говорив. Міністерство економіки зацікавлене у мінімальних податках і максимальному зростанні, але хтось повинен збирати податки, щоб виплатити пенсії, тому завжди буде конфлікт", - розповів він.

Милованов підкреслив, що на цьому балансі існує уряд. "Я з повагою ставлюся до позиції наших колег по уряду, ми команда, тому, будь-яке остаточне рішення не було, я його буду виконувати. Я за підтримку Фопів, але є різні позиції і ми повинні це балансувати", - сказав він.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців вважають, що потрібно збільшувати розмір податків для олігархів (80%) та крупного бізнесу (74%). При цьому громадяни дотримуються абсолютно протилежної думки з приводу ініціативи підвищити податки для фізичних осіб підприємців (ФОП), малих підприємств та найманих працівників. Понад 70% виступають за те, щоб залишити податки для цих категорій без змін, або ж, навпаки, зменшити.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна податкова служба України (ДПС) оприлюднила суми податків, які буде сплачувати фізичні особи-підприємці в 2020 році.