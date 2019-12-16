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В ВАКС начали исследовать доказательства по делу экс-главы Госаудита

Новости » Общество     16.12.2019 - 16:21
В ВАКС начали исследовать доказательства по делу экс-главы Госаудита
Фото: Лидия Гаврилова (УНИАН)

Гаврилову обвиняют в декларировании недостоверной информации

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал исследовать доказательства по делу в отношении экс-главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как сообщается, Гаврилову обвиняют в декларировании недостоверной информации.

"На заседании, которое состоялось 16 декабря, начато исследование доказательств и исследованы 2,5 из 15 томов материалов, заявленных стороной обвинения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следующее заседание состоится в 10:00 в среду, 18 декабря.

Напомним, 7 октября ВАКС принял решение о закрытии дела о незаконном обогащении экс-главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой. Коллегия судей ВАКС согласилась с позицией прокурора САП и постановила закрыть уголовное производство в части, касающейся обвинения по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение), в связи с признанием неконституционной указанной нормы Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, ранее планировалось, что ВАКС рассмотрит дело в отношении бывшей главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую подозревают в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. Экс-главу Госаудитслужбы уличили в сокрытии имущества общей стоимостью 7,5 млн гривен.

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Новости Украины Государственная аудиторская службаВАСУ
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