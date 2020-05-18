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Почти миллион компенсации за жилье: еще одному экс-нардепу сообщили о подозрении

Новости » Политика     18.05.2020 - 15:12
Почти миллион компенсации за жилье: еще одному экс-нардепу сообщили о подозрении
Фото: гостиничный комплекс "Киев" (kiev.kurorts.com)

Речь идет о Станиславе Березкине, депутата также подозревают в завладения 20 млн долларов "Ощадбанка"

Бывшему нардепу 8 созыва сообщили о подозрении в незаконном получении 937 тыс. гривен компенсации за жилье. По данным правоохранителей, экс-нардеп имел собственное жилье в столице, но брал деньги за пользование номером в гостинице "Киев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

Подозрение детективы НАБУ вручили экс-депутату сегодня, 18 мая.

"По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено более 937 тыс. грн с ноября 2014 года по август 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в НАБУ, экс-депутат также имеет статус подозреваемого в деле по факту завладения 20 млн долларов "Ощадбанка". Речь идет о Станиславе Березкине. В октябре 2018 года по этому делу задержали 10 человек, в том числе и сына Березкина - Максима, и заместителя главы правления "Ощадбанка" Ирину Земцову. Позже суд отпустил всех их под залог.

С начала года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура привлекли к ответственности 5 нардепов 8 созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн. В рамках расследований фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн.

Несколько дней назад правоохранители сообщили подозрение в незаконном получении 928 тыс. гривен компенсации жилье еще одному нардепу 8 созыва.

Также в НАБУ сообщили о завершении расследования дела экс-нардепа, которого подозревают в незаконном получении из бюджета 543,9 тыс. грн компенсации за аренду жилья. В марте депутату и его коллеге правоохранители сообщили о подозрении. Оба депутата проживали в "Гостиничном комплексе "Киев".

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины нардепподозрениеКомпенсацияНАБУжилье
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